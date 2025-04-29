Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde kovalama sonucunda 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 560 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan K.K. (36) ve İ.S. (30), gerekli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN