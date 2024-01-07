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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları da sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 11:21,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen 3 şahıs durduruldu. Şüphelilerin isimlerin N.İ., A.K. ve O.E. olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramalarında 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Efeler, Aydın, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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