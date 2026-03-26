Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 378 Gram Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 378 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında C.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 378 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN