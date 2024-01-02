Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Kuyucak ve Çine ilçelerinde durumundan şüphelenilen 5 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ve Çine ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen; M.M.D., A.Y., N.Y., A.A. ve İ.A. isimli şahıslar durduruldu. Şüpheli 5 şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN