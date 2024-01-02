 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ve Çine ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, durumlarından şüphelenilen 5 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı
02.01.2024 - 10:08,
Abone Ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Kuyucak ve Çine ilçelerinde durumundan şüphelenilen 5 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kuyucak ve Çine ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette durumlarından şüphelenilen; M.M.D., A.Y., N.Y., A.A. ve İ.A. isimli şahıslar durduruldu. Şüpheli 5 şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kuyucak, Aydın, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34
Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor

Son Dakika
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
09:24 İstanbul'da firari hükümlülere dev operasyon! 3 binden fazla kişi gözaltında, aralarında 109 yıl hapis cezası olan firari de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement