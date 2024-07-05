Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda E.E., B.K., B.Ü., O.O., Ş.Ö. ve N.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN