Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekiplerince 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova, Koçarlı, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda İncirliova ilçesinde K.S., Koçarlı ilçesinde C.İ. ve Ç.D. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yakalanarak gözaltına alınan K.S., C.İ., Ç.D., İ.A., H.Ş., O.G. ve A.D. isimli toplam 7 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN