Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Aydın'ın üç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmada; M.E.A., M.K., B.Ö., K.İ., F.B., B.A. ve E.T. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi. - AYDIN