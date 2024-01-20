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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çine ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve sağlık testlerinde kullanımı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
20.01.2024 - 10:04,
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çine ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, üzerlerinden de bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çine ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; S.A., O.A., G.G., N.Ö., C.Ö., C.D. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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