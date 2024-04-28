Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Buharkent, Çine, İncirliova ve Karpuzlu ilçelerinde yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı. İncirliova ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

28.04.2024 11:44
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Aydın'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent, Çine, İncirliova, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda İncirliova ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda yakalanan S.Ç., H.A., S.Ö., N.Ö., D.U., K.S. ve E.B. isimli 7 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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