Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent, Çine, İncirliova, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda İncirliova ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda yakalanan S.Ç., H.A., S.Ö., N.Ö., D.U., K.S. ve E.B. isimli 7 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN