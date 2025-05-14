Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Aydın'da uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 38 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Yapılan yakalamalar neticesinde, 6 kilo 400 gram metamfetamin maddesi, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai maddesi, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar maddesi, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon süresince uyuşturucu maddelerle yakalanan 9 şahıs ise tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında, detaylandırılan çalışmalarda bu şahıslarla beraber hareket eden ve irtibatı bulunan şüpheliler tespit edildi. 6 ay süren çalışmalar sonucunda 30 ekip 120 personel ve 3 Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan operasyon neticesi 9 şahıs daha uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonun çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - AYDIN