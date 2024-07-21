Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

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Aydın'da uyuşturucuya yönelik çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 9 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma koordinesinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre İncirliova, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada E.Y., E.A., İ.A., Ç.B., E.E., R.E., H.E.O., K.T.Y. ve U.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca İncirliova ilçesinde Ç.B. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN