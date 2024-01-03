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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişinin adresine Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 1700 adet Extacy, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. İki zanlı tutuklandı.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
03.01.2024 - 18:46,
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki kişinin adresine Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Nazilli KOM Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Nazilli ve çevre ilçelerde Narkotik ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi tam gaz devam ediyor. Yenipazar ilçesinde bir ikamette bir kadın ve bir erkeğin uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Nazilli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gece KOM Grup Amirliği ve Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin de desteği ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranana H.T VE S.D nin bulunduğu operasyon gerçekleştiren ekipler iki şahsı da etkisiz hale getirerek evde adli arama yaptı.

Yapılan ikamet aramasında ekipler 1700' Extacy isimli uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve bir miktar metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan iki zehir taciri emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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