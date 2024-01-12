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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hareketler Sergileyen Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hareketler Sergileyen Kişi Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli hareketler sergileyen bir kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Operasyonda 54 gram metamfetamin ve 15 bin 940 TL nakit para ele geçirildi.

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hareketler Sergileyen Kişi Yakalandı
12.01.2024 - 11:02,
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Aydın'ın Efeler ilçesinde şüpheli hareketler sergileyen bir şüpheli, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan ve torbacı olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre uygulama esnasında Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen F.Y. isimli şüpheli durduruldu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 54 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 940 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan F.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Hareketler Sergileyen Kişi Yakalandı - Son Dakika


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