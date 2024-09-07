Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Aydın'ın üç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çine, Germencik ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmada, M.Ç, U.İ.A, S.A, K.G, N.S, R.K isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.Ç, U.İ.A, K.G isimli şüphelilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin,Esrar) ve (2) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN