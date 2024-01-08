Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Bin TL Ele Geçirildi

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında durdurulan araçta uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde ettiği değerlendirilen 12 bin lira para ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara (Torbacı) yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor. Yenidoğan Mahallesi'nde M.B. isimli şüphelinin sürücülüğünü yaptığı araç durdurularak yapılan aramada, 10 gram metamfetamin, 12 bin 070 TL uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. M.B. isimli şüpheli ile birlikte araç içerisinde bulunan V.K., M.B. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adli makamlarca N.B. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, V.K. ve M.B. isimli şahıslar tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN