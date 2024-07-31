Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilogram 141 Gram Madde Ele Geçirildi

3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram 141 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 2 bin 141 gram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, sentetik hap, 3 adet tabanca, 276 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 3 adet esrar öğütme-6 adet uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca hakkında narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 2 farklı suçlardan aranma kararı bulunan 11 şüpheli de yakalandı. - AYDIN