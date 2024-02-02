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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 33 şüpheli uyuşturucu satıcısı yakalandı. Operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Ayrıca aranan 3 narkotik suçlu ve 5 farklı suçtan aranan şüpheli de yakalandı.

02.02.2024 10:58  Güncelleme: 10:58
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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, skunk, esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda hakkında narkotik suçtan aranma kaydı bulunan 3, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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