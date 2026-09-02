Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı - Son Dakika
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Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı otoban kavşağında iki Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Volkswagen marka otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 4 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı üzeri otoban kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. idaresindeki 26 ANF 484 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Z.Ş. yönetimindeki 09 ABU 42 plakalı aynı marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 ABU 42 plakalı otomobildeki H.K., N.D. ve bebek H.D. ile hava yastıkları patlayan 09 ABU 42 plakalı otomobildeki yolcu A.Ş. yaralandı. H.K. araç içerisinde sıkışırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan yaralıyı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 1'i bebek 4 yaralı ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Volkswagen, 3. Sayfa, İtfaiye, Efeler, Trafik, İzmir, Bebek, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın’da trafik kazası: 1’i bebek 4 yaralı - Son Dakika

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