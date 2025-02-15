Aydın'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın\'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, uzun süre haber alamayan 66 yaşındaki Nurdan Gözükara, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.02.2025 09:32  Güncelleme: 09:36
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Aydın'ın Efeler ilçesinde komşularının kendisinden uzun süre haber alamadıkları yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2026 sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Nurdan Gözükara'dan uzun süre haber alamayan komşuları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın merdivenli aracı ile eve balkondan girdi. Evde yapılan aramalarda Gözükara hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde de Gözükara'nın hayatını kaybettiğini tespit edildi. Gerekli inceleme çalışmalarının ardından yaşlı kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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