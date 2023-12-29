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Aydın'da yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Salih Paketçi, evinde ölü bulundu. İş arkadaşları tarafından merak edilen Paketçi'ye ulaşılamayınca yakınları durumu bildirdi. Polis ekipleri, eve girdiklerinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Aydın\'da yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu
29.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:25
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Salih Paketçi, evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Salih Paketçi, öğlen işe gitmeyince iş arkadaşları meraklandı. Yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, evin kapısını açan olmayınca çilingir marifetiyle eve girdi. Evde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşan ekipler, yapılan ilk incelemede Paketçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın gece saatlerinde hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili inceleme devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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