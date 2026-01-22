Aydın\'da ev yangını panikletti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde meydana gelen yangın panikletirken, yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 1952 sokak üzerindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin mutfağına sıçradı. Yangını kendi imkanları ile söndüremeyen ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN