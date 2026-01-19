Aydın\'da yalnız yaşayan yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında yalnız yaşayan bir adam hayatını kaybetti.

Yangın, Acarlar Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Servet Savar'ın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, uykuda yangına yakalandığı belirlenen Servet Savar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre yangının sigaradan kaynaklandığı, Savar'ın yatağında başladığı ve kısa sürede tüm eve yayıldığı bilgisine ulaşıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN