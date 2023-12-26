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Aydın'da yapılan trafik denetimlerinde 251 sürücü ceza yedi - Son Dakika
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Aydın'da yapılan trafik denetimlerinde 251 sürücü ceza yedi

Yeni yıla sayılı günler kala Aydın'da yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 251 sürücü ceza yemekten kaçamadı. Ayrıca 6 araç trafikten men edildi. Son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarında ise 4 kişi yaralandı.

Aydın\'da yapılan trafik denetimlerinde 251 sürücü ceza yedi
26.12.2023 - 13:33,  Güncelleme: 13:37
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Yeni yıla sayılı günler kala trafik denetimleri sıklaştırılırken, son 24 saatte Aydın genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 251 sürücü ceza yemekten kaçamazken, 6 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 57 ekip, 117 trafik personeli ile son 24 saatte yapılan denetimlerde bin 991 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 15 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 1 adet hatalı şerit değiştirmek, 25 adet trafik ışık ihlali, 6 adet alkollü araç kullanmak, 13 adet cep telefonu kullanmak, 14 adet kask takmamak, 202 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 251 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi.

Ayrıca son 24 saatte meydana gelen 5 yaralamalı ve 3 maddi hasarlı trafik kazalarında toplam 4 kişi yaralandı.

İl genelinde denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan trafik denetimlerinde 251 sürücü ceza yedi - Son Dakika


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