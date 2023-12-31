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Aydın'da Yeni Yıl Tedbirleri: 57 Ekip ve 106 Trafik Polisi Görev Yapacak - Son Dakika
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Aydın'da Yeni Yıl Tedbirleri: 57 Ekip ve 106 Trafik Polisi Görev Yapacak

Aydın genelinde yeni yıl tedbirleri kapsamında toplam 57 ekip ve 106 trafik polisi görev yapacak. Trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama gibi ihlalleri kontrol edecek. İhlal yapan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Aydın\'da Yeni Yıl Tedbirleri: 57 Ekip ve 106 Trafik Polisi Görev Yapacak
31.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:02
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Aydın genelinde yeni yıl tedbirleri çerçevesinde toplam 57 ekip ve 106 trafik polisi görev yapacak.

Aydın'da vatandaşların yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi, genel güvenliğin sağlanması hedefiyle tedbirler alındı. Bu çerçevede oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle Aydın genelinde trafik ekipleri de aralıksız görev yapacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 57 ekip ve 106 trafik polisi görev yapacak. İl merkezinde ise 6 ekip, 3 motorize şahin ekip olmak üzere toplam 9 ekip ve 14 personel görev yapacak.

Seyir halinde cep telefonu kullanımı, hatalı şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularının yanı sıra kentin işlek noktalarında ikinci sıra park yapan sürücüler de kontrol edilecek. Trafik kurallarına uymayan, usulsüz ve ikinci sıra park yapan sürücülerin yaptığı ihlaller tespit edilerek gerekli cezai işlemler uygulanacak.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşlara kazasız bir yıl geçirmeleri temenni edilirken, denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Aydın, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yeni Yıl Tedbirleri: 57 Ekip ve 106 Trafik Polisi Görev Yapacak - Son Dakika


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