Aydın\'da Yeşil Reçete Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edilmesi olayında, üçü sağlık personeli 5 şüpheli yakalandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edilirken, Aydın ve Ordu illerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda tıbbi sekreterler A.B.K. (42) ve A.S.E. (35) ile röntgen teknisyeni Y.G. (52) Aydın'da yakalandı. Ordu'da ise B.B.G. (26) ile S.G. (20) isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında TCK-188 (Uyuşturucu madde ticareti yapmak) suçundan adli işlemlere başlanıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN