Aydın\'da Yılbaşı Nöbetine Devam Eden Jandarma Ekipleri

Aydın'da yenil yıl nöbetine devam eden jandarma ekipleri, yılbaşında 206 ekip ve 804 personelle görev yapacak.

Aydın'da vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli bir ortamda girmesi, genel güvenliğin sağlanması hedefiyle tedbirler alındı. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yeni yıl nöbetine devam ediyor. Bu çerçevede yeni yıl akşamında, 152 Asayiş Timi, 29 Trafik Timi, 2 Komando Timi, 23 Sivil unsurdan oluşan toplam 206 ekip ve toplam 804 jandarma personeli görevyapacak. - AYDIN