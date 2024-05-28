Aydın\'da Zeytin Bahçesinde Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yavaş adlı çifti yaklaşık 5 ay önce hasat için gittiği zeytin bahçesinde ağaçtan düştü. Baygın vaziyette hastaneye kaldırılan şahıs, yaklaşık 160 gündür devam eden hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Köşk Ilıdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yavaş, kışın zeytin hasat sezonunda zeytin toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düştü. Akşam hava kararmasına rağmen Mustafa Yavaş'ın eve dönmemesi üzerinde durumdan şüphelenen yakınları bahçeye gittiklerinde şahsı yerde baygın vaziyette yatar vaziyette buldu. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Yavaş, yaklaşık 160 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Mustafa Yavaş, Ilıdağ Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çalışkanlığı ve tarım sektöründeki mücadelesi ile tanınan Mustafa Yavaş'ın vefatı sevenlerini üzdü. - AYDIN