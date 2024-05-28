Aydın'da Zeytin Bahçesinde Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Zeytin Bahçesinde Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Zeytin Bahçesinde Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yavaş adlı çiftçi, zeytin hasatı için gittiği bahçede ağaçtan düşerek baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yavaş, 160 gün süren mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Çalışkanlığı ve tarım sektöründeki mücadelesiyle tanınan Yavaş'ın vefatı sevenlerini üzdü.

28.05.2024 15:04
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Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Yavaş adlı çifti yaklaşık 5 ay önce hasat için gittiği zeytin bahçesinde ağaçtan düştü. Baygın vaziyette hastaneye kaldırılan şahıs, yaklaşık 160 gündür devam eden hayat mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Köşk Ilıdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yavaş, kışın zeytin hasat sezonunda zeytin toplamak için gittiği bahçede ağaçtan düştü. Akşam hava kararmasına rağmen Mustafa Yavaş'ın eve dönmemesi üzerinde durumdan şüphelenen yakınları bahçeye gittiklerinde şahsı yerde baygın vaziyette yatar vaziyette buldu. Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine alınan Yavaş, yaklaşık 160 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Mustafa Yavaş, Ilıdağ Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çalışkanlığı ve tarım sektöründeki mücadelesi ile tanınan Mustafa Yavaş'ın vefatı sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zeytin Bahçesinde Düşen Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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