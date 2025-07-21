Aydın\'da Zeytinlikte Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki kum ocağının üst kısmında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına müdahale esnasında bir itfaiye erinin düşerek yaralandığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan itfaiye eri, kontrol amavıyla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN