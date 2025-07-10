Aydın\'da Zeytinlikteki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir zeytinlik alanda çıkan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yazıkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. - AYDIN