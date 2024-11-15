Aydın\'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Aydın- Denizli Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Dandalas Çayı Köprüsü yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AN 9726 plakalı otomobil ile 34 AV 3346 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da kullanılamaz hale gelirken, sürücüleri yaralandı. O esnada kazayı gören 35 BYA 850 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen kamyonet yardım etmek için araçlarını yolun sağına çekti. İlk kaza yapan araçlardan kopan ve yola savrulan parçalara çarpan 35 YK 213 plakalı panelvan aracın tekerleği patladı. Bir anda savrulan araç, yolun sağında bulunan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında panelvan araç sürücüsü Muhammed Kurt (39) olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı.

Kazaların ardından otoyol savaş alanına dönerken, jandarma ekipleri muhtemel başka bir kazanın önüne geçilmesi için güvenlik önlemi aldı. Trafiğin tek şeritten kontrollü bir şekilde akması sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN