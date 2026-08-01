Aydın\'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda 3 gün önce başlayan orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmalarla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yaklaşık 50 saattir alevlerle mücadele eden ekipler zaman zamanda alanda mahsur kalan hayvanları da kurtarmak için çaba sarfediyor. Engebelli arazi yapısı nedeniyle alevlerle mücadelenin büyük oranda hava araçları ile gerçekleştirildiği yangın bölgesinde yüzlerce dekar alan kül olurken, rüzgarın da şiddetini artırması ile yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ege'nin yanı sıra ülkenin değişik illerinden çok sayıda takviye ekibin sevk edildiği yangın bölgesinde alevlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Kavşit Mahallesi'nin yanı sıra Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahalleleri de etkilendiği yangında görevliler yaklaşık 50 saatten bu yana gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan alevlerle mücadele eden ekipler zaman zaman yangın bölgesinde kalan hayvanların tahliyesini yapıp güvenli bölgelere alıyor.