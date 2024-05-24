Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İşçi Eylemleri - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İşçi Eylemleri

Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İşçi Eylemleri

Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle eyleme başladı. İş bırakan işçilerin yerine gelenler de aynı gerekçeyle eyleme katıldı. İşçiler, Hamzabali Viyadüğü üstünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Paralarının ödenmesini talep eden işçiler, alacakları ödeninceye kadar çalışmayacaklarını ve bölgede çalışma yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

24.05.2024 10:00
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Aydın- Denizli Otoban Yolu inşaatında son günlerde kaza ve eylemlerle gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz ay paralarını alamadıkları gerekçesi ile eyleme başlayan işçilerin büyük bir bölümü iş bırakırken, bırakan işçilerin yerine çalışmaya başlayan işçilerin büyük bir bölümü yine aynı gerekçe ile eyleme başladı.

Aydın-Denizli Otobanı'nın Efeler- Yenipazar hudutları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Viyadüğü üstüne çıkarak eylem başlattı. Kendilerinden önce çalışıp paralarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakan kişilerin yerine geldiklerini ve hakkedişlerini bir türlü alamadıklarını belirten işçiler seslerini duyurmak için yaptıkları eylemleri sosyal medya hesabından da yayınlıyor.

Paraları ödenmediği için zor durumda olduklarını belirten işçiler yetkililerden yardım istediler. Alacakları ödeninceye kadar iş başı da yapmayacaklarını belirten çalışanlar, yaşadıkları mağduriyet giderilinceye kadar bölgede çalışma yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini ileri sürdüler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Denizli Otoban Yolu İnşaatında İşçi Eylemleri - Son Dakika

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