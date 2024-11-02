Aydın-Denizli Otoyolunda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın-Denizli Otoyolunda Kaza: 3 Yaralı

Aydın-Denizli Otoyolunda Kaza: 3 Yaralı

Aydın-Denizli otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı.

02.11.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın- Denizli otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli otoyolu Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı G.Ö. (56) idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp takla attı. İki şeridi birbirinden ayıran bariyerlerin arasına girerek ters dönen otomobilde bulunan sürücü G.Ö. ve yolcu konumunda bulunan N.O. ile H.B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Denizli, 3-sayfa, Sağlık, trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Denizli Otoyolunda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 23:57:04. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın-Denizli Otoyolunda Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.