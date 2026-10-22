Aydın Efeler'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen T.C. gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen T.C. gözaltına alındı

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Aydın Efeler\'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen T.C. gözaltına alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., eski kayınpederine ait iş yerinde belindeki silahı çıkardı. İş yerinde panik yaşanması üzerine 112'ye bildirilen olayda polis, T.C.'yi gözaltına alarak silahına el koydu ve inceleme başlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., boşandığı eşinin babasına ait iş yerine giderek belindeki silahı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına alırken silaha el koydu.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., eski kayınpederine ait iş yerine gitti. İddiaya göre T.C. belindeki silahı çıkartırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.C. gözaltına alınırken, silahına da el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeOlaylarGüncelEfelerPolisAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen T.C. gözaltına alındı - Son Dakika
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