Aydın Efeler\'de kamyonet ayçiçeği tarlasına uçtu, sürücü sıkışarak yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkıp ayçiçeği tarlasına uçarak yan yatarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CLG 399 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına uçan kamyonet yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.