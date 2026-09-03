Aydın Efeler'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı

Aydın Efeler\'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralanarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Işıklı Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İ.S. idaresindeki 35 CJJ 906 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan O.Y. idaresindeki 45 ALY 130 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüsü İ.S. kazayı yara almadan atlattı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü O.Y. ile 4 yaşındaki oğlu A.E.Y. ise yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve küçük oğlu, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve oğlunun yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü İ.S.'ye alkol testi uygulanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, 3. Sayfa, Efeler, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:49:16. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement