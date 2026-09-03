Aydın Efeler'de kavşakta iki araç çarpıştı; baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-İzmir Karayolu Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki baba ve 4 yaşındaki oğlu yaralanarak Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada baba ile 4 yaşındaki oğlu yaralandı.
Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki Işıklı Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yaptığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen İ.S. idaresindeki 35 CJJ 906 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan O.Y. idaresindeki 45 ALY 130 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüsü İ.S. kazayı yara almadan atlattı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü O.Y. ile 4 yaşındaki oğlu A.E.Y. ise yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve küçük oğlu, ambulanslarla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve oğlunun yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsü İ.S.'ye alkol testi uygulanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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