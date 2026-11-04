Aydın Efeler\'de kaygan yolda devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı

Aydın Efeler'de kaygan yolda devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır yol kenarına devrildi. Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı yakınlarında meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif yaralandı; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, tır yol kenarına devrildi.
Kaza dün akşam saatlerinde Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AGA 926 plakalı tır sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki çalışmanın ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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