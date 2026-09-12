Aydın Efeler'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı

Aydın Efeler\'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Otoban Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nden otobana giriş yapmak isteyen Ö.Ü. idaresindeki 17 AS 186 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptı. O esnada İncirliova istikametinden gelen M.A. yönetimindeki 35 DAT 294 plakalı otomobil, ışık ihlali yaptığı belirlenen araca çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen A.E. yönetimindeki 35 EA 9463 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Meydana gelen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle kavşak bir süre trafiğe kapatılırken, trafik ekipleri de yolda güvenlik önlemi alıp, trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak için çaba sarf etti. Kaza sebebiyle bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola dökülen yağ ve araç parçalarını temizledi. Ağır hasarın meydana geldiği araçlar çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Anbean araç kamerasına yansıdı

Kazaya karışan otomobilin araç kamerasına kaza anı anbean yansırken, görüntülerde Efeler istikametinde seyir halinde olan iki otomobilin yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan çıkan araçla çarpışması yer aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Otomobil, Güncel, Efeler, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'de kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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