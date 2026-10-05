Aydın Efeler\'de ocakta unutulan yemekten çıkan yangın itfaiyece söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın birinci katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Zafer Mahallesi 127 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibinin ocakta unuttuğu yemek yangına neden oldu. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ile ilgili inceleme sürüyor