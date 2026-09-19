Aydın Efeler\'de otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aydın Efeler'de otomobil ile ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de sabah, Aydın-İzmir karayolu ile Müze Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta otomobil ile ticari araç çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi ve soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aydın- İzmir karayolu ile müze bulvarının kesiştiği kavşak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşak içerisinde ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir çocuk iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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