Aydın Efeler'de takla atan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de takla atan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de takla atan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bisikletinin ön frenini sıkan sürücü, takla atarak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken bisikletin ön frenini sıkması sonucu takla atan sürücü yaralandı.

Kaza, Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Caddesi'nden seyir halinde olan bisiklet sürücüsü T.A., Hastane Caddesi kesişimine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletinin ön frenini sıkması sonucu takla attı. Bir anda yola savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYaralanmaİnceleme3. SayfaGüncelEfelerAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
10:22
İstanbul’da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi Görüntüler vahim
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 10:56:56. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de takla atan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei