Aydın Efeler'de torunu endişelenip ihbar etti, yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Efeler'de torunu endişelenip ihbar etti, yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı

Aydın Efeler\'de torunu endişelenip ihbar etti, yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torununun ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler iç kapıyı açmaya hazırlanırken yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı ve sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torununun ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açmak üzereyken yaşlı kadının kapıyı açmasıyla rahatladı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki A.A.'nın yanına gelen torunu, ninesinden haber alamayınca bir süre kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan torun, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dış kapının kilitli olması üzerine kapıyı levye yardımıyla açmak için çalışma başlattı. Bu sırada evin emlakçısına ulaşılırken, kısa sürede olay yerine gelen emlakçı anahtarla dış kapıyı açtı. İç kapının açılması için de çalışma başlatıldığı sırada yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı. Yürümekte güçlük çektiği ve rahatsızlığı olduğu için hareket etmekte zorlandığı öğrenilen yaşlı kadının sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler normale döndü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Efeler, Polis, Yaşam, Aydın, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'de torunu endişelenip ihbar etti, yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde

11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
10:06
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada Çığlıkları böyle yankılandı
Balkonda kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 11:42:00. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de torunu endişelenip ihbar etti, yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement