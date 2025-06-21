Aydın Efeler'de Zirahi Alanda Yangın: Evler Hasar Gördü

Aydın Efeler'de zirai alanda yangın: Bazı evlerde hasar oluştu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Savrandere mevkii yakınlarında zirai alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevlere hem havadan helikopter ve uçaklarla, hem de karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Yangın, tarım alanlarının yanı sıra yerleşim yerlerine de yakın bir bölgede etkili olurken, ilk belirlemelere göre bazı evlerin yangından etkilendiği ve hasar gördüğü öğrenildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.