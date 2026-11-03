Aydın Efeler'deki operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın Efeler'deki operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi

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Aydın Efeler\'deki operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1401 sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar ve 11 bin 800 TL ele geçirildi; tutuklanan 2 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Ticaretinin" önlenmesi ve takibine yönelik olarak Efeler ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 1401 adet sentetik ecza, 0,50 gram bonzai, 3,10 gram esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 800 TL ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılan E.T. ve B.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü3. SayfaGüncelEfelerAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Efeler'deki operasyonda 2 şüpheli tutuklandı, 11 bin 800 TL ele geçirildi - Son Dakika
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