Aydın Emniyeti 2023 yılında bin 637 hırsızlık olayını aydınlattı

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından 2023 yılında mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında bin 637 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 438 şüpheli de suçüstü veya sonrasında yakalanarak olaylara karşı yüzde 75'lik aydınlatma oranı sağlandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanında içerisinde bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri, Aydın genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karşı etkili operasyonlar düzenleyerek, suçluların izini sürüyor. Bu kapsamda, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından son günlerde meydana gelen mala karşı işlenen suçlarda ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 27 olay aydınlatılırken, 23 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gerekli hukuki işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.

2023 yılında bin 637 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yankesicilik ve Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri 2023 yılında mala karşı işlenen suçlarla etkili bir mücadele yürüterek, bin 637 hırsızlık olayını aydınlatma başarısı elde etti. Ekipler, suçlularla mücadelede gösterdikleri kararlılıkla 438 şüpheliyi suçüstü veya sonrasında yakalayıp adalet önüne çıkartarak gerçekleşen olaylara karşılık yüzde 75'lik aydınlatma oranına ulaştı. Belirtilen dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ise mala karşı işlenen suçlarda yüzde 31,4 azalma olduğu öğrenildi.

2023 yılı içerisinde Dolandırıcılık Suçları ile Mücadele kapsamında yapılan projeli operasyonda; ülke genelinde vatandaşlardan, deprem bölgesinde bulunan depremzedelerden haksız kazanç elde etmek amacıyla İncirliova ilçesinde kurulan paravan bir şirket marifeti ile internet ve sosyal medya üzerinden konteyner, prefabrik ev, ağaç ev ve benzeri sahte ilanlar vermiş oldukları ve şirket adına açılmış banka hesapları üzerinden kaparo, yarı ücret veya tam ücret alarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen toplam 18 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 18 şahıstan 4'ü alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı talimatı ile salıverilirken, düzenlenen tahkikat dosyaları ile birlikte adli mercilere çıkartılan 14 şüpheli şahsın ise tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elde edilen başarıyla ilgili olarak yetkililer, halkın güvenliği ve mal varlıklarını koruma adına gösterdikleri çabaları sürdüreceklerini belirtirken, vatandaşların da polis ile işbirliği yaparak güvenliğe katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu. - AYDIN