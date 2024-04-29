Aydın\'ın Germencik ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. (26) idaresindeki 35 KG 4667 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Yapılan İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN