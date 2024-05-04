Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde 70 ton saman yangını

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarlı Mahallesi'nde gece saat 02.30 sularında bir çiftlikte istiflenen saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi iş makinaları sevk edilirken, yaklaşık 70 ton saman yangında kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN