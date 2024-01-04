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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı
04.01.2024 - 16:22,
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R. G. idaresindeki 09 HM 175 plakalı otomobil Nazilli - Bozdoğan istikametinde seyir halindeyken, karşı şeritten gelen M.G. yönetimindeki 09 PM 380 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde R. G. isimli şahıs ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan H.A.Y., L.D., A.K. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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