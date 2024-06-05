Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman yangını

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir aparmanın boşluğunda çıkan yangın vatandaşları panikletirken, ekipleri de harekete geçirdi.

Yangın, Orta Mahalle 220 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman boşluğundaki atıl durumda bulunan malzemelerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı saran yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanda maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN