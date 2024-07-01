Aydın\'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı\'nda yangın çıktı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Aytepe Mesire Alanı'ndaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor. - AYDIN